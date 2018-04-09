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​المرصد السوري: مقتل 14 في غارات استهدفت مطار "التيفور" العسكري بحمص

08:27 ص الإثنين 09 أبريل 2018
​المرصد السوري: مقتل 14 في غارات استهدفت مطار "التيفور" العسكري بحمص

ارشيفية

بيروت- (د ب أ):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 14 عنصرا من الجيش السوري وحلفائه قتلوا في الغارات الجوية التي استهدفت مطار التيفور العسكري السوري في حمص.

وذكر المرصد السوري، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن القتلى هم من السوريين والآسيويين والعرب، المتحالفين مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

واستهدفت الصواريخ في وقت سابق من اليوم الإثنين القاعدة العسكرية في حمص. وقال المرصد إن الصواريخ أصابت المنشأة واطرافها.

ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تأكيد تقارير عن شن غارة جوية أمريكية على قاعدة عسكرية سورية.

وأكد المسؤول علم البنتاجون بالتقارير، لكنه قال "ليس لدينا ما نؤكده".

يذكر أن قناة الاخبارية السورية الرسمية ذكرت في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، أن عدة صواريخ، يعتقد انها أمريكية، استهدفت مطار التيفور العسكري بريف حمص السوري، مشيرة إلى تصدي الدفاعات الجوية السورية لها.

حقوق الإنسان المرصد السوري مطار التيفور الغارات الجوية

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