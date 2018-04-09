القضاء العراقي يصدرًا حكمًا بإعدام 7 من قيادات داعش في الموصل

بغداد- (د ب أ):

ذكرت صحيفة عراقية رسمية، اليوم الاثنين، أن القضاء العراقي أصدر أحكاما بإعدام سبعة من قياديي تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، وتحقق حاليا مع 400 أخرين في محافظة نينوى /400 كيلومتر شمالي بغداد.

وقال القاضي، محمد البدراني، من محكمة جنايات نينوى لصحيفة "الصباح" الحكومية، الإثنين، "إن محكمة جنايات نينوي أصدرت أمس الأحد حكما بإعدام سبعة قياديين بارزين في عصابات داعش بعد شهادات وتحقيقات مطولة أثبتت ارتكابهم أكثر من 200 حالة إعدام جماعي للمدنيين الأبرياء من أهالي المحافظة منذ سيطرة تلك العصابات على الموصل في العاشر من يونيو 2014".

وأصاف أن محكمة جنايات نينوى ما زالت تحقق مع أكثر من 400 من تنظيم داعش بعد القبض عليهم وتسليمهم للقضاء العراقي وسوف تصدر الأحكام بحقهم بعد إنهاء التحقيقات اللازمة المستندة للشهادات والادلة الوافية على جرائمهم".

ويصدر القضاء العراقي بين الحين والآخر أحكاما بالإعدام بحق عناصر بتنظيم داعش من جنسيات مختلفة بينهم عراقيين وعرب وأجانب بعد استكمال التحقيقات معهم.

ولازالت القوات العراقية تطارد عناصر داعش الهاربة في مناطق مختلفة من البلاد بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي انتهاء الصفحة العسكرية نهاية العام الماضي.​