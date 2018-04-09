صور.. هذا ما حدث بسبب انذار كاذب في متجر بريطاني

ُصيب 16 شخصاً في تدافع للهروب خارج متجر بريطاني بعد أنباء عن طلقات نارية داخل المتجر، في شبهة عمل إرهابي في وسط العاصمة البريطانية لندن.

ورغم نفي الشرطة حادث إطلاق النار لكن "أولي مور" أحد المتواجدين والذي يتابعه علي حسابه الرسمي علي "تويتر" أكثر من 8 مليون غرد مطالبا المتواجدين في متجر "سيلفريدجز" بالهروب فوراً ما تسبب في ذعرب ورعب أدي لتدافع بين رواد المتجر، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد الشاب البالغ من العمر 33 عام ان الشرطة تكذب بشأن نفيها الواقعة، مصراً علي أن الشرطة تتستر علي الحادث رغم مرور ستة أشهر كاملة علي وقوعه، وأكد أن أحد الموظفين أخبره باحتجاز 20 شخصاً في غرفة خلفية، بسبب مرور رجل يحمل بندقية آلية.

وأثارت إعادة التغريدات حول الحادث ردود فعل إعلامية في بريطانية، وطالب "بيرسن مورغان"، مقدم برناج صباحي في بريطانيا، بتحمل المسؤولية تجاه الأخبار المنشورة، خاصة لمن يتابعه الملايين علي وسائل التواصل الإجتماعي.