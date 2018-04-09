​استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. وقصف مواقع بغزة

غزة- أ ش أ:

استشهد فلسطيني من بلدة خزاعة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة صباح اليوم الإثنين، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى "يوم الأرض" 30 مارس المنصرم شرق المدينة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بأن الشهيد هو مروان عواد قديح (44 عاما) وبذلك يرتفع عدد الشهداء، الذين قضوا بنيران الاحتلال وقناصته منذ جمعة يوم الأرض إلى 30 شهيدا في القطاع.

في سياق متصل، قصفت قوات الاحتلال، صباح اليوم بعدة صواريخ موقعين شمال قطاع غزة، دون إصابات في صفوف المواطنين، لكن القصف أدى إلى وقوع أضرار بالغة، وتسبب بحالة من الخوف في صفوف الأطفال القاطنين بالقرب من المكان المستهدف.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت صاروخين على موقع شرق مخيم جباليا، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة به.