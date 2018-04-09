أول تعليق من "البنتاجون" على أنباء قصف قاعدة سورية بصورايخ أمريكية

واشنطن- (د ب أ):

رفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تأكيد تقارير عن شن غارة جوية أمريكية على قاعدة عسكرية سورية.

وأكد المسؤول علم البنتاجون بالتقارير، لكنه قال "ليس لدينا ما نؤكده".

يذكر أن قناة الاخبارية السورية الرسمية ذكرت في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، أن عدة صواريخ، يعتقد انها أمريكية، استهدفت مطار التيفور العسكري بريف حمص السوري، مشيرة إلى تصدي الدفاعات الجوية السورية لها.

وفي وقت سابق من أمس الأحد ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون هناك "ثمن كبير يدفع" مقابل التقارير التي تفيد بأن قوات الحكومة السورية قامت بهجوم بالغاز على المعارضة في دوما السورية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني.

وفي أبريل من العام الماضي، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن غارات جوية على منشآت حكومية سورية في أعقاب هجوم كيميائي في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا.