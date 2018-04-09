المرصد السوري: مسلحو المعارضة يغادرون آخر جيوبهم بالغوطة الشرقية

القاهرة- (د ب أ):

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، يوم الأحد، بدء خروج حافلات من مدينة دوما السورية، على متنها المئات من المختطفين المدنيين والأسرى من عناصر القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها لدى الفصيل المسلح المعارض جيش الإسلام.

وتابع المرصد السوري والذي يأخذ من بريطانيا مقرا له أن الحافلات كان على متنها ايضا عناصر جيش الاسلام وعوائلهم، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق النهائي الذي تم بين الروس والحكومة السورية من جهة، وجيش الإسلام من جهة أخرى.

وأفضى الخروج إلى إعادة إحياء الاتفاق القديم بين الطرفين، إذ يقوم على الإفراج عن المختطفين والأسرى لدى جيش الإسلام والذين يبلغ تعدادهم بالآلاف، وعلى مغادرة كل الرافضين للاتفاق إلى الشمال السوري الذي تسيطر عليه المعارضة، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الحافلات التي تنقل الدفعة الأولى الخارجة نحو 40 حافلة.

ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن أول حافلة تقل عدداً من المختطفين المحررين وصلت من دوما إلى صالة الفيحاء بالعاصمة السورية دمشق، في وقت متأخر من يوم الأحد.

ونقلت (سانا) عن مصادر من داخل مدينة دوما بالغوطة الشرقية قولها إن "حوالي 40 حافلة أصبحت جاهزة للخروج بعضها تقل مختطفين وبعضها الآخر تقل مسلحي المعارضة وعائلاتهم وسيتوجهون إلى جرابلس".