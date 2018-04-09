رئيس الوزراء المجري يشكر الناخبين على "الانتصار التاريخي"

بودابست- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لمؤيديه "لقد فزنا"، وذلك بعد وقت قصير من إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية والتي أظهرت أن ائتلافه "فيدس- كيه دي إن بي" من المتوقع أن يفوز في الانتخابات البرلمانية المجرية بفارق كبير.

وقال أوربان: "أصدقائي الأعزاء،.. لقد حققنا انتصاراً تاريخياً - وحصلنا على فرصة، بل أوجدنا فرصة لنا لحماية المجر".

وتابع أن "ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت يدحض كل الشكوك".