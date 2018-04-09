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رئيس الوزراء المجري يشكر الناخبين على "الانتصار التاريخي"

03:23 ص الإثنين 09 أبريل 2018
رئيس الوزراء المجري يشكر الناخبين على "الانتصار التاريخي"

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

بودابست- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لمؤيديه "لقد فزنا"، وذلك بعد وقت قصير من إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية والتي أظهرت أن ائتلافه "فيدس- كيه دي إن بي" من المتوقع أن يفوز في الانتخابات البرلمانية المجرية بفارق كبير.

وقال أوربان: "أصدقائي الأعزاء،.. لقد حققنا انتصاراً تاريخياً - وحصلنا على فرصة، بل أوجدنا فرصة لنا لحماية المجر".

وتابع أن "ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت يدحض كل الشكوك".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الناخبين الانتخابات البرلمانية

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