​رئيس الوزراء المجري أوربان يفوز بولاية جديدة في الانتخابات البرلمانية

بودابست- (د ب أ):

فاز رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بولاية أخرى، حيث حصل على 2ر49%من الاصوات بعد فرز 5ر64% من بطاقات التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وقد يؤمن ذلك لائتلاف "فيدز كيه دي إن بي" بزعامة اوربان ،أن يحصل على ما يصل إلى 133 مقعدا من أصل 199 مقعدا في البرلمان، بحسب تقديرات محللين.

ويعني ذلك أن أوربان القومي سيسيطر مرة أخرى على أغلبية الثلثين في المجلس التشريعي، وستكون له السلطة في تعديل الدستور وتمرير قوانين دستورية.

غير أن التوزيع النهائي للمقاعد سوف يجب أن ينتظر الحساب النهائي لبطاقات التصويت لمقاعد الدوائر الانتخابية.

ومن المقرر أن يتم في الأسبوع القادم فرز أصوات نحو 270 ألف شخص لم يدلوا بأصواتهم في دوائرهم الانتخابية.