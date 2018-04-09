ماكرون يلتقي ابن سلمان على عشاء خاص بمتحف اللوفر بباريس

باريس- أ ش أ:

أقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، حفل عشاء خاص بمتحف "اللوفر" لولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي يزور فرنسا حاليا.

وذكرت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، في بيان، أن الزعيمين تمكنا، في هذا الإطار الخاص، من بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل المباحثات الرسمية المرتقبة بينهما الثلاثاء.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الإثنين، رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ووزيرة الجيوش فلورنس بارلي، على أن تعقد الثلاثاء جلسة مباحثات بين الرئيس الفرنسيو وولي العهد السعودي، بقصر الإليزيه، يليها عقد مؤتمر صحفي.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن زيارة ولي العهد السعودي ستشهد التوقيع على 12 بروتوكول تعاون في مجالات السياحة والطاقة والنقل بالإضافة إلى اتفاق تعاون بين مؤسسة "مسك" السعودية ومتحف "اللوفر".

كان ولي العهد السعودي قد وصل إلى باريس يوم الأحد قادما من الولايات المتحدة حيث قضى ثلاثة أسابيع، لعرض الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها بلاده.