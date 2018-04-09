بريطانيا تعتزم تشديد قوانين السلاح وسط تصاعد هجمات الطعن

لندن - (د ب أ):

تخطط الحكومة البريطانية لتشديد القوانين الخاصة بالسلاح بسبب موجة من الجرائم مؤخرا، بما فيها الطعن واعتداءات بمواد كيماوية.

وقالت وزارة الداخلية إنها تعتزم فرض حظر على بيع أكثر المنتجات خطورة في التسبب بالتآكل لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وتقييد مبيعات السكاكين على الإنترنت من بين إجراءات أخرى.

تأتي التغييرات في إطار مشروع قانون الأسلحة الهجومية الذي سيتم بحثه في غضون أسابيع كجزء من استراتيجية الحكومة لخفض الهجمات العنيفة.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الأحد إنه(مشروع القانون) "سيدشن تحولا كبيرا في تعامل الحكومة مع جرائم الطعن والرصاص وتحقيق توازن بين الوقاية والإنفاذ القوي للقانون بقوة".

وفي الأشهر القليلة الماضية، تزايد عدد الهجمات العنيفة في البلاد وخصوصا في لندن، وفي الغالب تكون فئة الشباب هي المشاركة في تلك الجرائم.

ومنذ بداية العام، قتل أكثر من 50 شخصا في شوارع لندن، وكان أكثر من 30 من الضحايا قد تعرضوا للطعن.

كما ستتضمن الإجراءات التي سيتم اقتراحها في الأسابيع التالية حظرا للبنادق سريعة الطلقات، والملحقات التي تساعد في تسريع معدل إطلاق البندقية للطلقات.