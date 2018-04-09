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أبرز الأحداث العالمية: ولي العهد السعودي يصل باريس

12:06 ص الإثنين 09 أبريل 2018
أبرز الأحداث العالمية: ولي العهد السعودي يصل باريس

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تقرر عقد اجتماعين منفصلين لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين لبحث التقارير عن وقوع هجوم كيميائي السبت في دوما بالغوطة الشرقية، فيما أطلق جنود إسرائيليون النار على ثلاثة فلسطينيين عبروا سياجًا حدوديًا من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وفيما يلي نستعرض أبرز الأحداث العالمية اليوم:

مجلس الأمن الدولي السعودية باريس هجوم كيميائي الغوطة الشرقية فلسطين

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