الاتفاق تم.. حوافل "المحررين" و"المسلحين" تغادر دوما إلى جرابلس ودمشق

(مصراوي)

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الأحد، إن أول حافلة تحمل أشخاصًا كانت تحتجزهم جماعات مسلحة في مدينة دوما، وصلت دمشق إيذانًا ببدء سريان الاتفاق بشان خروج المسلحين من المدينة السورية.

وأضافت الوكالة أن حوالي 40 حافلة باتت جاهزة للخروج بعضها تقل "مختطفين" وبعضها الآخر تقل مسلحين وعائلاتهم سيتوجهون إلى جرابلس على الحدود مع تركيا.

ويقضي الاتفاق برعاية روسيا بإنشاء ممرًا آمنًا لمسلحي المعارضة من آخر معقل لهم قرب دمشق مقابل إطلاق سراح جماعة جيش الإسلام المعارضة سراح مئات "الرهائن".

وذكرت قناة العربية السعودية أن حافلة تقل عشرات المسلحين وأسرهم غادرت المنطقة المحاصرة في طريقها إلى مناطق تسيطر عليها فاصئل مسلحة أخرى بشمال سوريا.

وأعلن التلفزيون السوري التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح كل مقاتليه لدى المعارضة في دوما مقابل خروج "جيش الإسلام" إلى شمال سوريا.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية على "فيسبوك" رسالة بعد وصول الحافلة إلى دمشق جاء فيها: "لن تكتمل الفرحة حتى يتم تحرير الجميع ويعود الأمان إلى البلد".

واتهمت جماعات معارضة الحكومة السورية بشن هجوم كيماوي على مدينة دوما السبت، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصًا.

ويعقد مجلس الأمن الدولي الإثنين اجتماعين منفصلين لمناقشة التقارير حول استخدام النظام السوري لأسلحة كيماوية في الغوطة الشرقية وتحديدا في دوما.