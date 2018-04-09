أهم التصريحات في 24 ساعة: قطر لن تحتمل عزلة "سلوى" و"مؤامرة ضد سوريا"

إعداد – محمد الصباغ:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السوري بشار الأسد بالحيوان بعد مزاعم عن هجوم كيماوي في مدينة دوما السورية، فيما قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إن الدوحة لن تحتمل العزلة الجغرافية لو حفرت السعودية قناة "سلوى"، بينما صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سيبلغ القمة العربية المقبلة رفضه صفقة القرن التي تروج لها الإدارة الأمريكية.