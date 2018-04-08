"مركزية فتح" تدعو لإطلاق اسم القدس على القمة العربية المقبلة

رام الله - (د ب أ):

دعت اللجنة المركزية لحركة فتح ،مساء الأحد، إلى إطلاق اسم القدس على القمة العربية المقبلة المقررة في السعودية الأسبوع المقبل.

وحثت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، الزعماء العرب على "تأكيد الموقف العربي الثابت دعما للقضية الفلسطينية وللمبادرة العربية للسلام، وكذلك دعم رؤية السلام التي طرحها عباس أمام مجلس الأمن الدولي" لإيجاد آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام مع إسرائيل.

وجددت اللجنة المركزية موقفها الرافض للمواقف الأمريكية الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية خاصة الموقف "غير القانوني" المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكدت رفضها لما يسمى بصفقة القرن الأمريكية وأي مبادرة قد تطرح دون آلية دولية جديدة، ودون الإقرار أولا بحل الدولتين ودون الإقرار بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967.

كان عباس قال في مستهل اجتماع اللجنة المركزية إنه سيبلغ قمة الجامعة العربية رفضه التجاوب مع صفقة القرن الأمريكية للسلام مع إسرائيل بسبب إسقاطها قضيتي القدس واللاجئين من المفاوضات.