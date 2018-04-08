إيران تهدد بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%اذا أعادت أمريكا إجراءات الحظر

طهران - (د ب أ):

هدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "علي اكبر صالحي" بان باستطاعة بلاده تخصيب اليورانيوم بنسبة، 20%حال اعادت الولايات المتحدة اجراءات الحظر.

واشار صالحي في تصريحات إلى أنه إذا ارادت الدول الاوروبية مسايرة امريكا في سياساتها لتقويض الاتفاق النووي، فان ذلك يعد أمرا سيئا ومخزيا بالنسبة للاوروبيين،بحسب وكالة أنباء فارس.

واكد رئيس منظمة الطاقة الذرية وضع سيناريوهات مختلفة لجميع الاحتمالات وسنعمل وفقا لقرارات كبار المسؤولين في البلاد.

من جانب أخر، اعلن صالحي أنه سيتم في اليوم الوطني للتقنية النووية يوم غد الاثنين ازاحة الستار عن 83 انجازا نوويا في مراسم يحضرها رئيس الجمهورية.

واوضح صالحي ان الانجازات تشمل مشاريع تتعلق بمختلف المجالات الصناعية من اكتشاف واستخراج وابحاث حول اجهزة الطرد المركزي، مضيفا: ان هذه المشاريع تم تنفيذها من قبل المتخصصين بمنظمة الطاقة الذرية بالرغم من القيود الموجودة.

كان صالحي قد صرح يوم الخميس الماضي قائلا:"ليعلم الأعداء أن مَن ينكث منهم عهده بشأن الاتفاق النووي سيلاقي رداً موجعاً وحينئذ ستختلف الظروف السائدة عمّا هي عليه الآن تماماً"، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

كانت ترامب قد اكد مؤخرا على رغبته في الخروج الكامل من الصفقة أو مراجعتها. وقد تم طرح 12 مايو موعدا نهائيا لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وربما يسفر عن نهاية الاتفاق.

يشار إلى أن الاتفاقية النووية مع إيران أبرمت عام 2015 من جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وأنها تهدف في مجملها لتنازل إيران عن تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.