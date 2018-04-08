رئيس مجلس النواب الأمريكي : لا يمكن التسامح مع الهجوم الكيماوي في دوما

واشنطن - (أ ش أ)

أدان رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان، اليوم الأحد، الهجوم الكيماوي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، شرقي العاصمة السورية دمشق، والذي تتهم واشنطن النظام السوري بالوقوف خلفه، قائلا إن "الدول المسئولة لا يمكنها التسامح مع ذلك الأمر".

وكتب ريان ، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية ، "الهجوم الكيماوي في سوريا من الفظائع التي لا يمكن التسامح معها من جانب الدول المسئولة ، الولايات المتحدة يجب أن تقود جهدا دوليا لمحاسبة نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وروسيا على أفعالهم".

وقُتل عشرات المدنيين، أمس، إثر هجوم بغاز السارين على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى الحكومة السورية بالوقوف خلف الهجوم، ودعت عدة دول من أعضاء مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة، غدا؛ لبحث الرد على الهجوم.