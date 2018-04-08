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إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة

09:59 م الأحد 08 أبريل 2018
إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي

غزة - (د ب أ):

أعلنت مصادر طبية في غزة عن إصابة 10 فلسطينيين بجروح ،اليوم الأحد، في المواجهات المستمرة مع الجيش الإسرائيلي شرقي القطاع منذ 30 من الشهر الماضي.

وذكرت المصادر أن الجرحى أصيبوا برصاص حي ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

وبلغ إجمالي القتلى الفلسطينيين 29 والمصابين أكثر من ثلاثة آلاف منذ بدء تظاهرات قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 من الشهر الماضي في إطار "مسيرات العودة" الشعبية.

ويقوم على المسيرات لجنة تنسيقية تضم فصائل فلسطينية وجهات حقوقية وأهلية.

وتستهدف اللجنة استمرار فعالياتها حتى تصل ذروتها في 15 من الشهر المقبل عند إحياء الذكرى السنوية رقم 70 ليوم النكبة الفلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطين

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