نصر الله: التحركات الفلسطينية الأخيرة صفعة كبيرة لصفقة القرن

القاهرة - (مصراوى):

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، التآمر على المقاومة لم يتوقف منذ العام 2000، مشيرًا إلى أن الأمريكيين والصهاينة عملوا على التخلص من "حزب الله" بأي شكل من الأشكال".

وكشف نصر الله، خلال كلمته التي ألقاها في مهرجان يوم "الوفاء للنصر"، الذي أقيم في مدينة النبطية عصر الاحد، أن هناك في لبنان والخارج من يراهن على صدام بين حزب الله والجيش اللبناني، موضحا أنه في العام 2005 قام الأميركان بدراسات واستطلاعات داخل مؤسسات الجيش اللبناني.

وشدد الأمين العام لـ"حزب الله" على أن "الصراع مع إسرائيل لم ينته حتى اليوم، لدينا ملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والإسرائيلي الذي يفاوض ويريد أن يفاوض هل سيرد لنا مزارع شبعا؟ وملف النفط والغازم وملف التهديدات الإسرائيلية الدائمة بشن حرب على لبنان".

وتابع: "جاء مندوب أمريكي من أصل لبنان وكان مرسلا من ديك تشيني نائب رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت وأبلغني أنهم حاضرون أنتم تدخلون في الحكومة والسلطة ونعطي لكم مليارات الدولارات بشرط العمل لدى الأمريكان على المستوى الأمني والتخلي عن مقاومة العدو الإسرائيلي".

وأوضح أن المندوب هو الصحفي الأمريكي اللبناني جورج نادر، وقال الأمين العام إن "غلطتي كانت عدم أخذ الورقة".

وجه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تحية للشعب الفلسطيني، وبالتحديد إلى أهالي غزة، لنضالهم بوجه الاحتلال الاسرائيلي في الأسابيع الماضية.

كما أشار نصرالله: "أوجه التحية إلى المرابطين على حدود غزة، وإلى الشعب الثائر والمظلوم والصامد والمقاوم في غزة، الذي زحف من أيام إلى حدود القطاع في مواجهة جيش الاحتلال وقدم عشرات الشهداء وألاف الجرحى"، مؤكداً ان التحركات الفلسطينية صفعة كبيرة لصفقة القرن.

وفي الشأن الانتخابي، قال نصرالله إن "لائحة الأمل والوفاء هي بالكامل لائحتنا ويجب أن نعمل لنجاحها بالكامل"، مضيفًا: "أيها الأخوة والأخوات، في 6 مايو على عاتققم مسؤولية ويجب ترجمتها بالانتخاب الصادق الواعد والوفي لمن يحمل المسؤولية ولمن يحفظ أماناتكم.