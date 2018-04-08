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ترامب يبحث مع العبادي الهجوم الكيماوي في سوريا

09:40 م الأحد 08 أبريل 2018
ترامب يبحث مع العبادي الهجوم الكيماوي في سوريا

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

القاهرة - (مصراوى):

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الأحد‭ ‬التقارير التي تحدثت عن وقوع هجوم كيماوي ضد المدنيين في سوريا بالإضافة إلى الحاجة للعمل معا لهزيمة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجاء في نص قدمه البيت الأبيض للاتصال "بحث الزعيمان أيضا تسريع الحملة لهزيمة فلول تنظيم الدولة الإسلامية والحاجة للعمل معا لمواجهة التهديدات في المنطقة".

وأكدت وكالة أنباء "رويترز" أن الزعيمين ناقشا "التقارير المزعجة عن الهجمات الكيماوية المحتملة قرب دمشق".

البيت الأبيض ونالد ترامب يدر العبادي لهجوم الكيماوي وريا

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