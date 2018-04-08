اتفاق باريس والرياض مبدئيا على استراتيجية جديدة للعقود الدفاعية

القاهرة - (مصراوى):

قال مسؤول من وزارة الدفاع الفرنسية، الأحد، إن فرنسا والسعودية اتفقتا على توقيع اتفاقية حكومية جديدة لإبرام صفقات الأسلحة، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية.

ونقلت "رويترز" عن مصادر أن الأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع، يريد تغيير الإجراءات التي كانت تتم في السابق.

وذكر المسؤول: "بالتعاون مع السلطات السعودية بدأت فرنسا استراتيجية جديدة لتصدير السلاح للسعودية والذي كانت تتولاه حتى الآن شركة (أو.دي.ايه.اس)" مشيرا إلى المؤسسة التي تتولى حاليا المصالح الدفاعية الفرنسية في السعودية.

وأضاف المسؤول دون الخوض في مزيد من التفاصيل أن الصادرات "ستصبح الآن مشمولة ضمن اتفاقية حكومية بين البلدين. شركة (أو.دي.ايه.اس) ستتولى فقط استكمال العقود القائمة".

ووصل ولي العهد السعودي إلى باريس يوم الأحد في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي وسط ضغوط متنامية على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الداخل من نواب ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن مبيعات أسلحة فرنسية لتحالف تقوده السعودية يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وحث خطاب خاص أرسلته 12 منظمة دولية غير حكومية لماكرون الرئيس على ممارسة ضغوط على الأمير محمد بن سلمان لتخفيف الحصار على موانئ اليمن وتعليق صادرات السلاح الفرنسية.

وذكرت صحيفة ليزيكو الفرنسية يوم الجمعة أن اتفاقا قد يوقع لشراء زوارق دوريات من شركة (سي.ام.ان) في حين نشرت صحيفة لو تليجرام أنباء عن صفقة محتملة لمدافع سيزار من شركة نكستر.