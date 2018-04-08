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عضو بالكونجرس الأمريكي تطالب ترامب بالنظر في قصف منشآت سورية

09:27 م الأحد 08 أبريل 2018
عضو بالكونجرس الأمريكي تطالب ترامب بالنظر في قصف منشآت سورية

سوزان كولينز

(مصراوي)

كشفت السيناتور الأمريكية، سوزان كولينز، أن شن غارات ضد منشآت سورية ضمن خيارات الرئيس دونالد ترامب للرد على الهجوم الكيماوي الذي زعمت جماعات معارضة أن دمشق شنته على مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وصرحت كولينز لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، أن على الرئيس ترامب إعادة النظر في موضوع الانسحاب من سوريا بعد التقارير عن الهجوم الكيماوي.

وأضاف العضوة بلجنة الاستخبارات بالكونجرس أن "هذا الهجوم باستخدام مادة كيماوية محرمة دوليا مروع وكما أظهرت مقاطع الفيديو فقد استهدف مدنيين في سوريا، آخر مرة حصل ذلك أقدم على هجوم محدد لتدمير بعض المنشآت وهو خيار علينا اخذه بعين الاعتبار الآن."

وتابعت لشبكة سي إن إن "من الضروري أيضا على الرئيس تكثيف العقوبات على الحكومة الروسية، لأنه ودون دعم روسيا لا أعتقد أن الأسد سيكون في منصبه."

ومن المقرر أن يجتمع ترامب بكبار المسئولين العسكريين الأمريكيين وبينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس، وذلك بعد الهجوم الكيماوي على دوما.

وهاجم ترامب روسيا وإيران بعد الهجوم بسبب دعمهم بشار الأسد، ووصف الرئيس الأمريكي الأسد بـ"الحيوان" وذلك عبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا غدا الاثنين بطلب من تسع دول لبحث التقارير عن وقوع هجوم كيميائي السبت في دوما، آخر جيب تسيطر عليه فصائل المعارضة السورية قرب دمشق، على ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الفرنسية أن طلب الاجتماع يحمل توقيع فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والكويت والسويد وبولندا والبيرو وهولندا وساحل العاج.

وذكرت تقارير سورية معارضة أمس أن الحكومة السورية شنت هجوم كيماوي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل 71 شخصًا على الأقل بينهم أطفال.

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