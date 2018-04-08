تركيا: تحييّد 3 إرهابيين جنوب شرقي البلاد

شرناق - (د ب أ):

أعلنت ولاية شيرناق التركية، اليومالأحد، تحييد قوات الأمن 3 من مسلحي حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه "،الذي تصفه بانه منظمةإرهابية، جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الولاية في بيان، أن "قوات الأمن حيّدت 3 من عناصر المنظمة "الإرهابية"،أثناء اشتباك بمنطقة جبل "جودي"،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأشار البيان إلى العملية الأمنية ما تزال مستمرة في المنطقة.

وبحسب الأناضول ،دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كيه كيه " وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات "إرهابية" تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقا من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.