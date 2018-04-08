وزير خارجية اليونان: أحلام أردوغان بالهيمنة وراء تصاعد التوتر

أثينا - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتسياس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأحلامه في فرض الهيمنة على المنطقة هي سبب التصعيد الأخير في التوتر بين أثينا وأنقرة.

وأوضح كوتسياس - في حوار صحفي مع مجلة (دير شبيجل) الألمانية أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم الأحد مقتطفات منه - أن أردوغان في حالة من العصبية والغطرسة ويعتقد أنه يستطيع أن يقوم بأي شيء يريده في المنطقة ، مضيفا أن مسألة إحداث تغيير في حدود بلاده مع تركيا غير قائمة نظرا لسيادة القانون الدولي، وقدرات اليونان الدفاعية.

وأشار إلى أن تركيا تحاول التنفيس عن غضبها الداخلي بصبه على اليونان التي يجب ألا تنجر إلى لعبة "من يجبُن أولا"، وأن أردوغان منشغل في تحقيق ما يصبو إليه في قطاع الطاقة في شرق المتوسط، حتى إن كان ذلك بشكل غير قانوني.

وشدد وزير الخارجية اليوناني على أن بلاده يجب أن تلتزم الهدوء ، مشيرا إلى أن سلوك تركيا تغير منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، مشددا على أن المشكلة مع تركيا تكمن في تطلعاتها الجيواستراتيجية والجيوسياسية.

وأشار إلى أن العلاقات بين أثينا وأنقرة كانت قد أخذت في التوتر بسبب قضية احتجاز تركيا جنديين يونانيين الشهر الماضي، وكذلك هروب ثمانية جنود أتراك إلى اليونان في عام 2016 عقب فشل محاولة الانقلاب على الرئيس التركي والذين تطالب أنقرة بترحيلهم.