تركيا ترحل مئات المهاجرين الأفغان

أنقرة - (مصراوى):

بدأت تركيا الأحد ترحيل مئات المهاجرين الأفغان على متن رحلات خاصة إلى بلدهم في عملية واسعة بعدما دخلها الآلاف بشكل غير شرعي خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت باكر من صباح اليوم الأحد، استقل 227 مهاجرا أفغانيا رحلة مستأجرة متوجهة من أرضروم في شمال شرق تركيا إلى كابول، وفق ما أعلنت وكالة "دوغان" الإخبارية.

وأفادت أنه سيتم ترحيل 691 مهاجرا أفغانيا هذا الأسبوع حيث يتوقع أن تتوجه رحلتان من أرضروم إلى كابول في وقت لاحق. ووفرت شركة طيران افغانية الرحلتين.

وذكرت وكالة "دوغان" نقلا عن مسؤولين من الهجرة في أرضروم أن تركيا تخطط لترحيل جميع المهاجرين الأفغان في أرضروم البالغ عددهم 3000.

وفي كابول، نفى مسئولون بأنه يتم ترحيل اللاجئين مصرين على أنهم يعودون إلى وطنهم الأم بناء على رغبتهم.

وقال الناطق باسم وزارة اللاجئين وعمليات الإعادة إلى الوطن الأفغانية إسلام الدين، جرأت "أن عددا من اللاجئين الأفغان يعودون إلى البلاد بناء على رغبتهم".

وأضاف "أراد هؤلاء استخدام تركيا كنقطة عبور إلى دول أخرى. لكن لدى فشلهم في ذلك، عادوا".

شكلت تركيا ممرا رئيسيا للمهاجرين القادمين من أفغانستان وغيرها من الدول التي تعاني من أزمات الساعين إلى العبور من آسيا إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل أو هربا من الحروب والاضطرابات في بلدانهم.

وعبر أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى أوروبا معظمهم من خلال تركيا في 2015، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق مع أنقرة للحد من الهجرة عام 2016. وتدفق المهاجرون بشكل كبير إلى تركيا من أفغانستان التي تمزقها النزاعات خلال الأسابيع الأخيرة حيث ذكرت تقارير أن نحو 18 ألف شخص دخلوا البلاد بشكل غير شرعي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ويعتقد أن المهاجرين الأفغان عبروا من إيران إلى محافظة وان في شرق تركيا قبل أن ينتقلوا إلى أرضروم.

وتتزامن عمليات الترحيل مع زيارة أجراها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى كابول لإجراء محادثات مع القادة الأفغان. والتقى الأحد الرئيس التنفيذي الأفغاني عبدالله عبدالله.

ونقلت وسائل إعلام تركية رسمية عن يلدريم قوله في مؤتمر صحافي مشترك مع عبدالله في كابول إن أنقرة ممتنة لتعاون أفغانستان في هذا الملف مشيرا إلى "عدم وجود مشكلة" في ما يتعلق بهذه المسألة.

لكن المحطات التلفزيونية التركية أجرت مقابلات مع بعض المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم حيث تحدث كثير منهم اللغة التركية بطلاقة وأصروا أنهم سيحاولون العودة إلى تركيا.

وأكدت امرأة لمحطة "سي إن إن تورك" أنها ستحاول العودة "بالطبع" مشيرة إلى "عدم وجود فرص عمل وانعدام الأمن" في أفغانستان.