عباس: سنبلغ القمة العربية المقبلة رفضنا صفقة القرن الأمريكية

رام الله - (د ب أ):

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إنه سيبلغ قمة الجامعة العربية المقررة في السعودية الأسبوع المقبل رفضه التجاوب مع صفقة القرن الأمريكية للسلام مع إسرائيل.

وذكر عباس، لدى ترأسه اجتماعا للجنة المركزية لحركة "فتح" في مدينة رام الله، أن القمة العربية "ستكون هامة لأنها تأتي في وقت تتعرض فيه القدس المحتلة لهجمة شرسة جراء الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأمريكية الأخيرة بخصوصها".

وقال "سنذهب إلى القمة العربية ونحن نأمل أن يطلق عليها قمة القدس لمواجهة هذه الهجمة الشرسة، التي تتعرض لها عقب القرارات الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتهم إليها" في السادس من ديسمبر الماضي.

وأضاف "سبق وسمعنا أنهم قالوا (الأمريكان) إن قضيتي القدس واللاجئين خرجتا عن الطاولة، فماذا بقي على الطاولة؟ لذلك لا نسأل ما الذي سيأتي، وبالتأكيد ستكون هناك صفقة والتي نعتبرها قد انتهت ولن نستمع لما سيأتي مهما كان، ما لم يتم الاعتراف برؤية الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وعندها يمكن أن نتحدث عن باقي القضايا التي بقيت على الطاولة".

وفي الوضع الفلسطيني الداخلي ذكر عباس أنه أبلغ رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس مصطفى كامل، الذي التقاه في رام الله يوم الثلاثاء الماضي، ضرورة تسليم حركة حماس إدارة قطاع غزة بالكامل للسلطة الفلسطينية لتحقق المصالحة.

وقال بهذا الصدد "تحدثنا مع الأخوة المصريين حول المصالحة وقلنا لهم بكل وضوح إما أن نستلم كل شيء بمعنى أن تتمكن حكومتنا من استلام كل الملفات المتعلقة بإدارة قطاع غزة من الألف إلى الياء، الوزارات والدوائر والأمن والسلاح وغيرها، وعند ذلك نتحمل المسؤولية كاملة وإلا فلكل حادث حديث وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك".

وأضاف "ننتظر الجواب من الأشقاء في مصر، وعندما يأتينا نتحدث ونتصرف على ضوء مصلحة الوطن ومصلحة الشعب الفلسطيني".

ووقعت حركتا فتح وحماس منتصف أكتوبر الماضي اتفاقا برعاية مصرية في القاهرة لتسليم إدارة قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الفلسطينية حتى مطلع ديسمبر الماضي.

إلا أن استمرار خلافات بين الحركتين دفع إلى تأجيل الموعد المذكور إلى أجل غير مسمى، في وقت ظلت حكومة الوفاق تشتكى من أنها لم تتسلم كامل صلاحيتها في قطاع غزة حسب الاتفاق الموقع.