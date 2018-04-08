وزير العمل الفلسطيني: نمر بظروف صعبة.. وثلثنا يعيش تحت خط الفقر

كتبت- عايدة رضوان:

وجه مأمون أبو شهلا، وزير العمل الفلسطيني، الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ45، والمنعقدة بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "هذا ليس غريبا على هذه الدولة العظيمة التي نقدرها ونحترمها جميعا".

وأضاف أبو شهلا في كلمته بالمؤتمر، أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان "حول ديناميكية العمل والوظائف الحالية والمستقبلية.. ورفع مهارات العامل لتكون مواكبة للتطور"، يتحدث عن أمور تخص كل العالم العربي، متابعا: "لكنني أود أن اتحدث عن فلسطين، أن أنقل لكم صورة أخرى تعرفونها لكنني أريد تركيز الأضواء وهي الوضع في الضفة وغزة".

وتابع: "نحن جزء من هذه الأمة العظيمة ونمر بظروف صعبة ولا ينكر أحد ذلك، هي هجمة شرسة ليست جديدة ولو غوصنا في التاريخ سنج أنها طالت ل 230 سنة ونحن نتعرض لأشياء جعلت في حياتنا صعوبات كثيرة".

وقال أبو شهلا، إن ثلث شعب فلسطين يعيش تحت خط الفقر، لافتا إلى أن هناك الكثير من حاملي المؤهلات العليا دون وظائف.

وأضاف أن نسبة البطالة في غزة والضفة والقدس بلغت 30%، فيما بلغت بطالة الفتيات في القدس 85% والشباب في غزة 47%.

وأضاف: "يظن البعض أن الدعم المقدم للحكومة الفلسطينية يكفي إلا أن كل الدعم الذي يقدم لفلسطين لا يتجاوز 12% من الموازنة"، مطالبا الوزاراء العرب بتقديم المزيد من الدعم للصندوق الفلسطيني للتشغيل.

وتابع: "نريد إما قروض أو ضمانات للقروض، والتمس أن يتابع رئيس المؤتمر فايز المطيري هذا الموضوع والوصول لنتائج نحتاجها في صمودنا وإصرارنا".

واختتم كلمته: "نحن في فلسطين قلبكم، والقلب يحتاج العناية والرعاية والدعم". ​