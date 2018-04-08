9 دول بمجلس الأمن تطالب بمناقشة عاجلة لهجوم دوما في سوريا

(مصراوي)

قالت بعثة الكويت إلى الأمم المتحدة إن 9 دول من الأعضاء الـ15 بمجلس الأمن الدولي طالبوا بعقد جلسة طارئة لمناقشة التطورات في الغوطة الشرقية في سوريا.

وأضافت البعثة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأحد، أن دول الكويت وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والسويد وبولندا وبيرو وهولندا وكوت ديفوار، طالبت مجلس الامن بجلسة عاجلة لمناقشة ما يجرى في الغوطة.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، إن مجلس الأمن الدولي قد يعقد جلسة غدا الإثنين لمناقشة الهجوم الكيماوي في سوريا.

وذكرت منظمات سورية معارضة أمس السبت أن الحكومة السورية شنت هجومًا كيماويًا على مدينة دوما بالغوطة الشرقية التي تعد آخر المعاقل القوية للمعارضة المسلحة، ما أسفر عن مقلت 71 شخصًا على الأقل بينهم أطفال.

ونفت دمشق استخدام أسلحة كيميائية في الهجوم على دوما معتبرة أن الانتصارات التي يحققها الجيش السوري جعل المعارضة المسلحة وعلى رأسها "جيش الإسلام" تبدأ في "فبركة" الوقائع.

وتتفاوض روسيا مع قيادات جماعة "جيش الإسلام" المسلحة في دوما على الانسحاب إلى مدينة جرابلس في الشمال على الحدود التركية، مع تسليم الأسلحة الثقيلة التي يمتلكها.