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البحرين تدين الهجوم الكيماوي المزعوم على مدينة دوما السورية

07:48 م الأحد 08 أبريل 2018
البحرين تدين الهجوم الكيماوي المزعوم على مدينة دوما السورية

وزارة الخارجية البحرينية

المنامة - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية البحرينية ، اليوم الأحد ، الهجوم الكيماوي البشع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، وأودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الخارجية البحرينية شددت على ضرورة الإسراع في الجهود الرامية لحماية المدنيين في كل الأراضي السورية، والتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية يقوم على مبادئ بيان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي (2254)، بما يضمن ل‍سوريا سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

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وزارة الخارجية البحرينية البحرين هجوم كيماوي مدينة دوما السورية

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