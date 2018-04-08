إسرائيل تأمل باتخاذ إجراء عسكري أمريكي ضد نظام الأسد

كتب - عبدالعظيم قنديل:

طالبت إسرائيل، الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية إلى النظام السوري ردًا على الهجوم الكيماوي على بلدة دوما في الغوطة الشرقية، أمس السبت.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان إنه يجب أن تهاجم الولايات المتحدة نظام بشار الأسد في سوريا ردًا على الهجوم الكيماوي في الغوطة الشرقية.

وفي حديثه مع إذاعة الجيش، قال أردان إنه يأمل أن يتم اتخاذ إجراء عسكري أمريكي ضد نظام الأسد مرة أخرى، كما كان الحال عندما استخدم النظام أسلحة كيميائية ضد شعبه في الماضي.

وقال أردان: "إن الهجوم المروع يظهر النفاق الدولي المذهل للمجتمع الدولي الذي يركز على مواجهة إسرائيل لمنظمة حماس التي ترسل المدنيين إلى سياجنا الحدودي، حيث يتم قتل العشرات في سوريا كل يوم".

كما أضاف: "أنها تُظهر الحاجة إلى تعزيز وجود الأمريكيين والقوات الدولية، وإلا ستتعزز الإبادة الجماعية".

وبعد تعثر اتفاق سابق، استأنفت قوات النظام السوري الجمعة والسبت قصفها العنيف لدوما، آخر جيب تسيطر عليه الفصائل في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وأثارت تقارير حول هجوم محتمل بـ"الغازات السامة" تنديداً دولياً غداة توجيه معارضين ومسعفين أصابع الاتهام لقوات النظام السوري متحدثين عن عشرات الضحايا.

واتهمت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) وفصيل جيش الإسلام و"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" قوات النظام بشن هجوم بـ"الغازات السامة".