ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية بالمجر عن أرقام 2014

بودابست - (د ب أ):

قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالمجرالتي انطلقت اليوم الأحد 2ر63 بالمئة، متجاوزة الرقم الإجمالي البالغ 9ر61 بالمئة خلال الانتخابات الماضية قبل أربع سنوات.

وقال المكتب الوطني للانتخابات على موقعه الالكتروني إن من بين 9ر7 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم داخل المجر، أدلى نحو 5 ملايين ناخب بأصواتهم بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش).

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في الساعة السابعة محاليا (1700 بتوقيت جرينتش). ونظرا للمشاركة الكبيرة، سيكون بإمكان الناخبين المنتظرين في الصف حتى السابعة مساء الإدلاء بأصواتهم، حسبما قالت إيلونا بالفي رئيسة المكتب الوطني للانتخابات في مؤتمر صحفي، ونقلته وكالة الأنباء المجرية "إم تي آي".