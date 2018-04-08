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ألمانيا: إبطال مفعول قنبلة وزنها 1.8 طن تعود للحرب العالمية الثانية

07:05 م الأحد 08 أبريل 2018
ألمانيا: إبطال مفعول قنبلة وزنها 1.8 طن تعود للحرب العالمية الثانية

بادربورن - (د ب أ):

نجح خبراء المفرقعات في مدينة بادربورن الألمانية في إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، حسبما أكد مسؤول بمكتب السلامة العامة.

وأعلنت السلطات أن وزن القنبلة يصل إلى 1.8 طن.

كانت السلطات أمرت بإخلاء المنطقة التي تم العثور على القنبلة فيها.

وظل السكان البالغ عددهم نحو 26 ألفاً في دائرة نصف قطرها 1.5 كيلومتر، بعيدين عن منازلهم، حيث لم تصدر السلطات أوامر جديدة بالعودة.

يشار إلى أن العثور على قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية أمر معتاد في ألمانيا، رغم مرور 70 عاماً على انتهاء الحرب، حيث يتم اكتشاف هذه القنابل خلال العمليات الخاصة بالبنية التحتية والتشييد.

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