مصدر قضائي عراقي: الحكم بإعدام 25 قياديا من عناصر داعش في الموصل

الموصل - (د ب أ):

أعلن مصدر قضائي عراقي، اليوم الأحد، عن صدور حكم بإعدام 25 قياديا من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال القاضي سالم البدراني اليوم إن "محكمة جنايات نينوى أصدرت اليوم حكما يقضي بإعدام 25 قياديا من عناصر تنظيم داعش ، بعد إلقاء القبض عليهم جنوب الموصل وانتهاء التحقيقات معهم".

ويعد حكم الإعدام هذا أول حكم لمحكمة جنايات نينوى بعد أن كانت محكمة القضاء العراقي تصدر هذه الأحكام بسبب عدم تأهيل محكمة جنايات نينوى ونقص الكادر القضائي فيها .

وأضاف البدراني أن "أمام محكمة نينوى أكثر من 500 قضية إعدام ضد عناصر داعش ينتظر إصدار الحكم فيها".