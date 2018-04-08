فرنسا تطالب باجتماع عاجل بمجلس الأمن لمناقشة هجوم دوما

مصراوي – (وكالات)

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع عاجل من لبحث الأوضاع في سوريا بعد التقارير عن تعرض مدينة دوما لهجوم كيماوي.

ونقلت وكالة رويترز أن "لو دريان" وصف التقارير حول الهجوم على المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة بأنها "مقلقة للغاية".

وأدانت الخارجية الفرنسية عمليات القصف التي شنتها الحكومة السورية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية على دوما، واعتبرت أنها تمثل "خرقا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".

وتابعت رويترز أن وزير الخارجية الفرنسي قال إن باريس "ستعمل مع حلفائها للتحقق من الأنباء التي أشارت إلى استخدام أسلحة كيماوية".

كانت منظمات إغاثية أشارت إلى مقتل أكثر من 70 شخصا أمس السبت، جراء هجوم يشتبه في أنه كيماوي استهدف آخر معاقل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية، وسط مخاوف من أن عدد القتلى قد يتجاوز المئة.