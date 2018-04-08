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القبض على أشخاص يشتبه في تخطيطهم لهجوم خلال ماراثون برلين بألمانيا

06:47 م الأحد 08 أبريل 2018
القبض على أشخاص يشتبه في تخطيطهم لهجوم خلال ماراثون برلين بألمانيا

الشرطة الألمانية

برلين - (د ب أ):

أكدت شرطة العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد، في أعقاب نهاية مسابقة نصف الماراثون، القبض على عدة أشخاص مشتبه بتخطيطهم لهجوم خلال الماراثون.

وذكرت الشرطة بعد ظهر اليوم أنه " كانت هناك قبل الحدث الرياضي، بعض الأدلة على احتمال أن يكون المقبوض عليهم 18 إلى 21 عاما مشاركين في جريمة لها صلة بالحدث"، لكن الشرطة لم تذكر في بيانها أن الأمر يتعلق بالاشتباه في صلة هؤلاء بالإرهاب.

الشرطة الألمانية برلين ماراثون برلين ألمانيا

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