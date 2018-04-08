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وزير خارجية الوفاق الليبي يبحث مع سفيرة الاتحاد الاوروبي برنامج يوبام لتأمين الحدود

06:36 م الأحد 08 أبريل 2018
وزير خارجية الوفاق الليبي يبحث مع سفيرة الاتحاد الاوروبي برنامج يوبام لتأمين الحدود

محمد سيالة

طرابلس - (د ب ا):

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية ،المدعومة من الامم المتحدة، محمد سيالة مع سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا بينيتا موشايد، البرامج المشتركة بين بلاده والاتحاد الأوروبي في مجال تأمين وحماية الحدود.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد، بطرابلس بحضور وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود في ليبيا "يوبام"،بحسب موقع"بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

واستعرض الاجتماع الجهود التي تقوم بها البعثة الأوروبية "يوبام" في مجال تقديم الدعم والمشورة الفنية للحكومة الليبية ومؤسساتها لتأمين الحدود بهدف تحقيق مزيد من الأمن والإستقرار .

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي بينيتا موشايد في تصريحات صحفية، إن اللقاء يأتي في إطار تقييم نتائج عمل بعثة يوبام فيما يتعلق بالمساعدة في حماية الحدود.

وأوضحت موشايد أن البعثة تعمل مع الوزراء والمسؤولين والفنيين بالمؤسسات الليبية لتقييم ومراجعة ماتم إنجازه في مجال حماية وتأمين الحدود وارساء الأمن والاستقرار في البلاد.

يشار إلى أن ليبيا تعد نقطة انطلاق رحلات المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط في طريقهم إلى أوروبا بحثا عن ظروف معيشية افضل مما في بلادهم.

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