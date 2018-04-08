فرنسا تدين الهجوم الكيماوي من قبل نظام الأسد في الغوطة

الهجوم الكيماوي من قبل نظام الأسد في الغوطة

القاهرة - (مصراوي):

أدانت فرنسا الهجوم الكيماوي من قبل نظام بشار الأسد في سوريا، مطالبة عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الوضع في الغوطة الشرقية.

وندد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الهجمات الوحشية للنظام السوري في منطقة دوما بالغوطة الشرقية، مشيرا إلى أنها تنتهك القانون الدولي الإنساني، وذلك حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وكان ​الإتحاد الأوروبي​ طالب المجتمع الدولي بالرد على جرائم النظام السوري، مؤكدًا أن شن هجوما كيميائيا على الغوطة الشرقية، مساء السبت.

وبعد تعثر اتفاق سابق، استأنفت قوات النظام السوري الجمعة والسبت قصفها العنيف لدوما، آخر جيب تسيطر عليه الفصائل في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وأثارت تقارير حول هجوم محتمل بـ"الغازات السامة" تنديداً دولياً غداة توجيه معارضين ومسعفين أصابع الاتهام لقوات النظام السوري متحدثين عن عشرات الضحايا.

واتهمت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) وفصيل جيش الإسلام و"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" قوات النظام بشن هجوم بـ"الغازات السامة".