 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

شم النسيم سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

فرنسا تدين الهجوم الكيماوي من قبل نظام الأسد في الغوطة

06:18 م الأحد 08 أبريل 2018
فرنسا تدين الهجوم الكيماوي من قبل نظام الأسد في الغوطة

الهجوم الكيماوي من قبل نظام الأسد في الغوطة

القاهرة - (مصراوي):

أدانت فرنسا الهجوم الكيماوي من قبل نظام بشار الأسد في سوريا، مطالبة عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الوضع في الغوطة الشرقية.

وندد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الهجمات الوحشية للنظام السوري في منطقة دوما بالغوطة الشرقية، مشيرا إلى أنها تنتهك القانون الدولي الإنساني، وذلك حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وكان ​الإتحاد الأوروبي​ طالب المجتمع الدولي بالرد على جرائم النظام السوري، مؤكدًا أن شن هجوما كيميائيا على الغوطة الشرقية، مساء السبت.

وبعد تعثر اتفاق سابق، استأنفت قوات النظام السوري الجمعة والسبت قصفها العنيف لدوما، آخر جيب تسيطر عليه الفصائل في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وأثارت تقارير حول هجوم محتمل بـ"الغازات السامة" تنديداً دولياً غداة توجيه معارضين ومسعفين أصابع الاتهام لقوات النظام السوري متحدثين عن عشرات الضحايا.

واتهمت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) وفصيل جيش الإسلام و"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" قوات النظام بشن هجوم بـ"الغازات السامة".

الهجوم الكيماوي فرنسا بشار الأسد سوريا مجلس الأمن

الخبر التالى:

السويد والنرويج تطالبان بتحقيق فيما يعتقد أنه هجوم كيميائي في دوما السورية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان