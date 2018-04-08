إيران: مزاعم استخدام الأسد للسلاح الكيمياوي "مؤامرة ضد سوريا"

القاهرة - (مصراوي):

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن مزاعم استخدام الجيش السوري للسلاح الكيمياوي في دوما تكشف عن مؤامرة جدية ضد سوريا حكومة وشعبا وذريعة للتدخل العسكري فيها، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وقال قاسمي إن مزاعم استخدام السلاح الكيمياوي من قبل الجيش السوري في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق لا تتسق مع الحقائق القائمة على الأرض.

وأكد قاسمي أن الحكومة السورية كان لديها تعاون مناسب مع منظمة الأمم المتحدة في قضية الكيمياوي، كما أن المجتمع الدولي بادر بعد انضمام سوريا لمعاهدة حظر انتشار السلاح الكيمياوي إلى تدمير جميع إمكانيات إنتاج وصناعة السلاح الكيمياوي.

وواصل: "في الوقت الذي بات الجيش السوري صاحب اليد الطولى في ساحة القتال مع الإرهابيين المسلحين، يبدو استخدامه للسلاح الكيمياوي غير منطقي".

وأوضح: أن مثل هذه المزاعم والاتهامات الموجهة من قبل الأمريكيين وبعض الدول الغربية تكشف عن مؤامرة جديدة ضد سوريا، وهي مجرد ذريعة للقيام بعمل عسكري.

وحذر قاسمي أن تلك المزاعم ستزيد من تعقيد الأوضاع في سوريا والمنطقة، كما ستجعل الإرهابيين أكثر جرأة على مواصلة جرائمهم.

وشدد قاسمي على أن إيران باعتبارها واحدة من ضحايا السلاح الكيمياوي، تدين بشدة استخدام مثل هذا السلاح من قبل أي جهة وفي أي مكان حول العالم.

وكان عشرات الأشخاص بينهم نساء وأطفال قتلوا في دوما مساء السبت، بهجوم "كيماوي" شنه النظام السوري، حسبما قال ناشطون.

وبعد تعثر اتفاق سابق، استأنفت قوات النظام السوري الجمعة والسبت قصفها العنيف لدوما، آخر جيب تسيطر عليه الفصائل في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وأثارت تقارير حول هجوم محتمل بـ"الغازات السامة" تنديداً دولياً غداة توجيه معارضين ومسعفين أصابع الاتهام لقوات النظام السوري متحدثين عن عشرات الضحايا.