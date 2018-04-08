واشنطن تطالب موسكو بوقف دعمها للأسد بعد الهجوم الكيماوي على دوما

واشنطن - (أ ش أ)

طالبت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، روسيا بالتوقف عن دعم النظام السوري، بعد تقارير تشير إلى وقوع هجوم كيماوي في مدينة "دوما" السورية أمس السبت.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت - في بيان نشرته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - إن "الولايات المتحدة تدعو روسيا لوقف دعمها للنظام السوري، والعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي لمنع مواصلة الهجمات الكيماوية الوحشية".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتابع تقارير عن احتمال وقوع هجوم كيماوي في مدينة "دوما" الخاضعة لسيطرة المعارضة بالغوطة الشرقية ، موضحة أن هذه المرة تم استهداف مستشفى في المدينة السورية.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أنه في حال تأكيد هذه الأنباء فإنها ستثير الرعب وتتطلب ردًا سريعًا من جانب المجتمع الدولي.

من جانبه ، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن التقارير الواردة عن الهجوم الكيماوي على دوما "مقلقة للغاية"، محذرا روسيا من عرقلة التحقيقات الدولية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية اعتبرت ، في وقت سابق اليوم ، المزاعم عن هجوم كيماوي جديد في مدينة دوما بالغوطة الشرقية بدمشق مجرد استفزازات سبق وأن تم التحذير منها ، واصفة المعلومات حول استخدام دمشق للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما السورية بأنها "تلفيق واضح".