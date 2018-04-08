وزير خارجية إيران يتوجه إلى السنغال في مستهل جولة لأفريقيا وأمريكا اللاتينية

طهران - (د ب ا):

غادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع متوجها إلى العاصمة السنغالية داكار في مستهل جولة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية .

وذكرت وكالة أنباء فارس أن العاصمة داكار سوف تكون المحطة الاولى في جولة ظريف التي ستقوده أيضا إلى ناميبيا والبرازيل واروجواي .

كان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قد اعلن امس أن ظريف سيشارك ايضا في الندوات الاقتصادية والتجارية الثنائية في كل واحدة من هذه البلدان وكذلك في بعض المؤسسات البحثية للبلدان المذكوره .

وافاد بانه يرافق ظريف في هذه الجولة العشرات من مدراء الشركات ورجال الاعمال في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والمعرفية من القطاعين الخاص والحكومي.

يشار إلى أن وزير الخارجية الايراني قد قام بجولة أفريقية في شهر أكتوبر الماضي، حيث زار جنوب إفريقيا واوغندا والنيجر.