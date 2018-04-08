اعتقال إرهابي شرقي الجزائر

الجزائر - (د ب أ):

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن مفرزة للجيش اعتقلت أمس السبت إرهابيا بولاية البويرة التي تقع على مسافة 95 كيلومترا شرقي الجزائر.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي عبر الإنترنت اليوم الأحد، أنه جرى اعتقال الإرهابي المسمى "ب.زكريا" وبحوزته سلاحا ناريا وكمية من الذخيرة.

وأوضح ذات المصدر أن الإرهابي المذكور كان قد التحق بالجماعات الإرهابية عام 2014.

كانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية قد اعلنت في بيان في اواخر شهر يناير الماضي عن مقتل 15 إرهابيا، وتسليم 5 اخرين انفسهم للسلطات العسكرية، واعتقال 23 عنصرا لدعم الجماعات الإرهابية، إضافة إلى تدمير 70 مخبأ للإرهابيين، وضبط كمية من الاسلحة.