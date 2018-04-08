الاتحاد الأوروبي: على المجتمع الدولي الرد على النظام السوري

القاهرة - (مصراوى):

طالب ​الإتحاد الأوروبي​ المجتمع الدولي بالرد على جرائم النظام السوري، مؤكدًا أن شن هجوما كيميائيا على الغوطة الشرقية، مساء السبت، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيانه: "إننا ندعو ​روسيا​ و​إيران​ لمنع نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​ من شن مزيد من الهجمات".

من جانب آخر، أدانت تركيا الهجوم الكيميائي الذي شنه نظام بشار الأسد على الغوطة الشرقية، مطالبة بمحاسبة هذا النظام على كل الهجمات التي نفذها في سوريا.

وقال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالن "ندين بأشد العبارات الهجوم التي أوقع 70 قتيلا على الأقل من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال".

وأضاف "يجب محاسبة النظام السوري على كل الهجمات التي وقعت في أنحاء عدة من سوريا وفي أوقات مختلفة".

وأدان قالن استخدام الأسلحة الكيميائية أو التقليدية ضد الأبرياء، موضحا أن ذلك الاستخدام "يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن أرقام 2118 و2209 و2235".

وبعد تعثر اتفاق سابق، استأنفت قوات النظام السوري الجمعة والسبت قصفها العنيف لدوما، آخر جيب تسيطر عليه الفصائل في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وأثارت تقارير حول هجوم محتمل بـ"الغازات السامة" تنديداً دولياً غداة توجيه معارضين ومسعفين أصابع الاتهام لقوات النظام السوري متحدثين عن عشرات الضحايا.

واتهمت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) وفصيل جيش الإسلام و"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" قوات النظام بشن هجوم بـ"الغازات السامة".