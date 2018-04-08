الجيش اليمني: مقتل أكثر من 13 عنصرا من الحوثيين بمعارك في حجة

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية اليمنية، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 13 عنصراً من الحوثيين في معارك بمحافظة حجة (123 كيلومترا شمال غرب صنعاء).

وقال بيان للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي نفذت عملية عسكرية على مواقع المليشيات الحوثية داخل أحياء مدينة ميدي.

وبحسب البيان، أسفرت عن مقتل 13 عنصرا من الحوثيين وجرح آخرين إلى جانب أسر أربعة آخرين.

وذكر البيان أن قوات الجيش الوطني "طهرت خلال العملية عدداً من الأحياء التي كانت تتمركز فيها عناصر المليشيات جنوب غرب المدينة".

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش "ضيقت الخناق على عناصر المليشيات المتبقية في بعض أحياء مدينة ميدي، تمهيداً لاستكمال تطهير باقي الأحياء".

وأضاف أن مقاتلات التحالف العربي شنت بعدة غارات جوية عدد من نقاط تجمع الميليشيات بجبهتي حرض وميدي خلال اليومين الماضيين، "أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير آليات لهم".

كانت قوات الجيش الوطني قد فرضت حصاراً محكماً على مدينة ميدي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حسبما أفاد البيان.

وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة مع الحوثيين منذ أكثر من ثلاثة أعوام في مدينة ميدي، تمكن خلالها رجال الجيش من السيطرة على مواقع استراتيجية في المدينة القريبة من الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية.