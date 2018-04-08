رئيس البرلمان العراقي: التعاون بين الجيش والبيشمركة ضروري في مناطق النزاع

أربيل - (د ب ا):

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الأحد، أن التعاون المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة كفيل بتحقيق الاستقرار في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.

وقال الجبوري للصحفيين، بعد اجتماعه برئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني "نحن ماضون في التنسيق بخصوص كركوك، والأمن لا يتجزأ، ولا يمكن أن تتعدد مفاصل الحفاظ على الأمن، وإنما التعاون المشترك بين الجيش الاتحادي وقوات البيشمركة والقوات الأمنية كفيل بتحقيق الاستقرار في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها".

وعن كيفية حل المشاكل بين أربيل وبغداد، قال الجبوري إنه "باتت الأمور تتجه نحو أجواء تفاهم أفضل ومعالجة جميع المشاكل العالقة بين الجانبين طالما ظل باب الحوار مفتوحا".

ودعا الجبوري كافة الأطراف السياسية إلى "ضرورة البحث عن التفاهمات التي قد تحصل في مرحلة ما بعد الانتخابات، حتى لا تطول فترة تشكيل الحكومة وتحدث نوعاً من الفراغ، مما يؤثر سلبا على الأوضاع".

كان سليم الجبوري قد وصل في وقت سابق من اليوم، إلى أربيل، في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها بعدد من كبار مسؤولي إقليم كردستان.

يشار إلى ان العلاقات تحسنت بين بغداد واربيل بعد توتر اعقب الاستفتاء الذي تم في اقليم كردستان العراق في شهر سبتمبر الماضي بشأن انفصال الإقليم .