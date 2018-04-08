ترامب يدين قصف دوما ويهاجم روسيا وإيران والأسد: الثمن سيكون باهظا

كتبت- هدى الشيمي:

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على منطقة دوما، في الغوطة الشرقية، في سوريا، أمس الأحد، والذي يُزعم أنه تم باستخدام أسلحة كيماوية.

قال ترامب في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قُتل العديد من بينهم نساء وأطفال، في هجوم طائش باستخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، في منطقة مُحاصرة ومُحاطة بالجيش السوري، ما يجعل وصول العالم العالم إليها غير مُمكن.

وتابع: "الرئيس بوتين، روسيا وإيران مسؤولين عن دعم الأسد الحيوان. وسيكون الثمن باهظًا".

ودعا الرئيس الأمريكي إلى ضرورة فتح منطقة لتوفير المساعدات الطبية وإجراء التحقيقات. قائلا: "ما حدث في دوما كارثة انسانية أخرى ليس لها أي مبرر على الإطلاق".

وانتقد ترامب سياسة سلفه باراك أوباما بشأن سوريا، وقال في تغريدة أخرى: "إذا تجاوز أوباما الخط الأحمر الذي رسمه في الرمال، لانتهت الأزمة السورية منذ زمن طويلة!. وكان الأسد الحيوان جزء من الماضي".

ودعا رئيس استخبارات الاحتلال العسكرية السابق، عاموس يادلين، الولايات المتحدة إلى التدخل في سوريا، حسب تقارير إعلامية.

وشدد يادلين الذي يتولى حالياً منصب مدير مركز أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، على ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء ضد أنظمة إنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوية التي في حوزة الجيش السوري.

يُشار إلى أن ترامب، أصدر أمرًا العام الماضي، بقصف مطار الشعيرات العسكري السوري، في مدينة حمص، بـ 59 صاروخًا من طراز توماهوك، ردًا على شن هجوم على منطقة خان شيخون بالأسلحة الكيمياوية. وهي الخطوة التي أغضبت روسيا، ونددت بها واعتبرتها عدوانًا على سيادة سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، رفض توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا عام 2012، عندما ترددت أنباء عن امتلاكها أسلحة كيماوية قد تستخدمها ضد المدنيين. واستخدم تعبير"الخط الأحمر" حول احتمال قيام بلاده بتدخل عسكري في الأراضي السورية.