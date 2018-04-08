أنباء عن هروب زعيم الحوثيين في اليمن

القاهرة- (مصراوي)

تواترت أنباء وسائل إعلام سعودية ويمنية موالية للحكومة الشرعية عن هروب زعيم المتمردين الحوثيين إلى مكان غير معلوم بعد يوم من غارة جوية استهدفت اجتماعا لقيادات الحوثيين في محافظة صعدة شمال اليمن.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن عبد الملك الحوثي فر بعد بعد غارات مُكثفة أدت إلى مقتل اثنين من مساعديه.

كما ذكرت صحيفة المشهد اليمني أن مقاتلات التحالف العربي كثفت، الأحد، غارتها الجوية على منطقة مران، في محافظة صعدة، حيث يقع كهف عبدالملك الحوثي.

ولم تذكر قناة المسيرة، القناة الرسمية التابعة للحوثيين، أي معلومات عن الأمر.

ولقى اثنان من قادة المليشيات الحوثية حفتهما، السبت، جراء غارات التحالف الدولي التي تستهدف محافظة صعدة.

وحسب مصدر في الجيش اليمني، فإن طيران التحالف شن أكثر من ‏ثماني غارات طالت تجمعات المليشيات، في محيط ‏جبل ‏المليل المطل على منطقة الفرع، وأسفرت عن مقتل عدد ‏كبير من عناصرها من بينهم القيادي ‏الحوثي أحمد حسين معياد ‏وتدمير آليات قتالية.‏

كما أوضحت قناة الإخبارية السعودية، أن قيادي حوثي آخر لقى مصرعه إثر هجمات جوية استهدفت مراكز الحوثيين في مديرية السوادية.