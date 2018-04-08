الحرب في اليمن: الحوثيون "يقتلون عشرات الجنود السودانيين في فخ" شمالي اليمن

لندن (بي بي سي)

قال الحوثيون إنهم قتلوا عشرات من الجنود السودانيين المقاتلين ضمن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال مسؤولون عسكريون يمنيون إنه تم استدراج الجنود السودانيين إلى فخ نصبه الحوثيون في محافظة حجة، شمال البلاد.

ويقول الحوثيون إنهم دمروا أيضا عددا من العربات المدرعة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر يمنية مسؤولة قولها إن الحوثيين استهدفوا قافلة عسكرية سودانية قبل فجر يوم الجمعة الماضي.

ولم يعلق التحالف على هذه التقارير.

كما لم يصدر أي تعليق من السودان الذي يشارك بمئات من الجنود في التحالف، الذي يقول إنه يستهدف إعادة "الشرعية" إلى اليمن، في إشارة إلى حكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي.

وتقول تقارير إن هذه أكبر خسارة بشرية تتكبدها القوات السودانية في اليمن منذ بدء عمليات التحالف آخر شهر مارس عام 2015.

وكان الحوثيون، الذين تساندهم إيران، قد سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014، ما أدى إلى خروج هادي وحكومته من المدينة.

و تحدثت تقارير الخميس عن إرسال المئات من الجنود السعوديين والسودانيين إلى الشمال لدعم القوات الموجودة في صعده.