وكالة الأنباء السورية: التوصل لاتفاق لخروج جيش الإسلام من دوما

القاهرة (مصراوي)

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، الأحد، بأن الحكومة السورية توصلت إلى اتفاق مع جيش الإسلام يسمح بخروج مسلحي الجماعة المسلحة من بلدة دوما في الغوطة الشرقية على مشارف العاصمة السورية دمشق.

ونقلت سانا في نبأ عاجل عن مصدر رسمي قوله "تم التوصل لاتفاق يقضي بخروج كامل المختطفين من دوما مقابل خروج كامل إرهابيي ما يسمى "جيش الإسلام" إلى جرابلس" في شمال سوريا.

وتعثر اتفاق سابق، ما أدى إلى استئناف الحكومة السورية يومي الجمعة والسبت قصفها العنيف لدوما، ما أسفر عن مقتل نحو "مئة مدني بينهم 21 توفوا السبت اختناقاً" كما اصيب 70 شخصاً بحالات اختناق وضيق نفس، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم يتمكن المرصد من "تأكيد أو نفي" استخدام الغازات السامة.

ورجح مديره رامي عبد الرحمن أن "إصابات الاختناق ناتجة عن كثافة الدخان بعد القصف نتيجة تواجد المدنيين في غرف مغلقة".

الا أن منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) وفصيل جيش الإسلام و"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" اتهموا قوات النظام بشن هجوم بـ"الغازات السامة"، وهو ما نفته الحكومة.

واثرَ عملية عسكرية جوية وبرية وعمليتي إجلاء لمقاتلين معارضين، تمكن الجيش السوري من السيطرة على 95 في المئة من الغوطة الشرقية لتبقى دوما وحدها تحت سيطرة فصيل جيش الإسلام الذي دخل في مفاوضات معقدة مع روسيا.

وأعلنت روسيا من جانب واحد عن اتفاق لإجلاء مقاتلي جيش الإسلام تم بموجبه بداية الأسبوع الماضي إخراج نحو ثلاثة ألاف مقاتل ومدني إلى شمال البلاد، قبل أن يتعثر مع محاولة الطرفين فرض المزيد من الشروط ووسط انقسام في صفوف الفصيل المعارض.

وقال مصدر رسمي الأحد، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن "ارهابيي ما يُسمى جيش الاسلام يطلبون التفاوض مع الدولة السورية والدولة ستبدأ التفاوض".

وأضاف أن المفاوضات مع "الدولة السورية حصراً بعدما استجدى إرهابيو جيش الإسلام طوال ليل أمس وقف العمليات العسكرية".

وعقد اجتماع أولي ظهر السبت، وفق التلفزيون الرسمي السوري.

وأورد المصدر الرسمي أن أحد اسباب موافقة الحكومة السورية على التفاوض المباشر هو إخراج جيش الاسلام الى جرابلس في شمال البلاد.

وكانت اللجنة المدنية في دوما المشاركة في المفاوضات مع الجانب الروسي أعلنت صباح الأحد عن "استئناف المفاوضات اليوم مع ترجيح التوصل لاتفاق نهائي".