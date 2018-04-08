ألمانيا: لا دلائل على مُشتبه بهم آخرين في حادث الدهس في مونستر

مونستر(ألمانيا)- (د ب أ):

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، عدم العثور على أية أدلة على وجود مشتبه فيهم آخرين في حادث الدهس الذي شهدته مدينة مونستر غربي ألمانيا أمس السبت.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، اليوم الأحد، إنه يُفترض أنها واقعة تمت على يد جاني منفرد.

وتتبّعت الشرطة في البداية أقوال الشهود بأن شخصين قفزا من السيارة وفرا منها.

يذكر أن رجلا -48 عاما- يشتبه أنه ينحدر من مدينة مونسترن قام بدهس مجموعة من الأشخاص بحافلته الصغيرة وسط المدينة أمام مطعم مشهور هناك.

وبعد ذلك أطلق الرجل النار على نفسه داخل الشاحنة، بحسب بيانات الشرطة.

وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح خطيرة جزئيا، وبعضهم في حالة صحية خطيرة.

ولم يتضح الدافع وراء الجريمة حتى الآن.

واستبعدت الشرطة وجود خلفية إرهابية للحادث.

وقد يكون الرجل مختلا عقليا، بحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر الادعاء العام والشرطة في مؤتمر صحفي مشترك، في وقت مبكر صباح الأحد، بمدينة مونستر: "حتى الآن ليس هناك أية دلائل على أية خلفية محتملة للجريمة. ويتم إجراء التحقيقات تحت ضغط كبير وفي جميع الاتجاهات".

ويعتزم وزير الداخلية الاتحادية، هورست زيهوفر ورئيس حكومة ولاية شمال الراين فيستفاليا التي تقع بها المدينة، أرمين لاشت، الاطلاع على وضع التحقيقات ظهر اليوم.