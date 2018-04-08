رئيس استخباراتي إسرائيلي سابق يدعو واشنطن للتدخل في سوريا

تل أبيب- (د ب أ):

دعا عاموس يادلين، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بعد هجوم يشتبه أنه تم بأسلحة كيميائية وأسفر عن عشرات القتلى هناك.

وكتب يادلين، اليوم الأحد، على حسابه عبر تويتر: "من المهم أن تكرر حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما قامت به قبل عام".

وشدد يادلين، الذي يتولى حاليا منصب مدير مركز أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، على ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء ضد أنظمة إنتاج الأسلحة الكيماوية واستخدامها الموجود في حوزة قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب بيانات منظمات الإغاثة، لقى 150 شخصا على الأقل حتفهم، من بينهم أطفال، خلال هجمات الجيش السوري على المعقل الأخير للمتمردين في الغوطة الشرقية.

ولكن الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" ترفض هذه التقارير وتصفها بأنها غير حقيقية.

وقبل عام، قصفت الولايات المتحدة الأمريكية مطارًا عسكريًا سوريًا، وذلك بعد هجوم بالغاز السام المدمر على مدينة خان شيخون التي كانت في قبضة المتمردين.

وتابع يادلين: "الأمر الصائب هو أن يكون هناك تدمير نهائي لأسطول المروحيات السوري الذي يقذف قنابل البراميل ".