وزير الداخلية الألماني: حادث مونستر "جريمة جبانة ووحشية"

مونستر(ألمانيا)- (د ب أ):

أبلغ وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، ضحايا حادث الدهس الذي شهدته مدينة مونستر وذويهم "تضامن الحكومة الاتحادية وتعاطفها".

وقال زيهوفر، اليوم الأحد، بالمدينة الواقعة غربي ألمانيا: "هذه الجريمة الجبانة والوحشية أثرت فينا جميعا للغاية"، معربا عن أمله في أن يتعافى المصابون .

وأشاد زيهوفر بالشرطة وقوات الإنقاذ التي أدت عملها "باحترافية مطلقة".

وتوجه الوزير الاتحادي بالشكر لوسائل الإعلام على كونها لم تقدم تكهنات عن الجاني ولا عن دوافعه المحتملة في تغطيتها الإخبارية، وقال إنهم جميعا "تصرفوا على نحو مسؤول للغاية".

وأضاف أن الحادث يظهر مجددا أنه ليس هناك أمن مطلق للآسف، وأضاف أن هناك حاليا دلائل قوية بأن الأمر يتعلق بجاني منفرد وأنه ليس هناك صلة بالإرهاب، ولكنه أكد أنه سيتم مواصلة التحقيقات في جميع الاتجاهات.

يذكر أن رجلا -48 عاما- يشتبه أنه ينحدر من مدينة مونستر قام بدهس مجموعة من الأشخاص بحافلته الصغيرة وسط المدينة أمام مطعم مشهور هناك.

وبعد ذلك أطلق الرجل النار على نفسه داخل الشاحنة، بحسب بيانات الشرطة.

وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح خطيرة جزئيا، وبعضهم في حالة صحية خطيرة.